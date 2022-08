Hoy no circula 4 de agosto: Qué vehículos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 4 de agosto, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este jueves 4 de agosto?

Los autos que no podrán circular este jueves 4 de agosto son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 4 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Ciclovía CDMX: Esta será la multa que pagarán los conductores que invadan el carril

De acuerdo con el reglamento de tránsito de la CDMX está prohibido que los vehículos se estacionen y obstaculicen las ciclovías, por lo que en caso de hacerlo se harán acreedores a una sanción.

Esta multa va de 10, 15 o 20 veces la unidad de medida, esto es equivalente a entre 962 pesos hasta mil 924 pesos, y 3 puntos menos de licencia para conducir.

Sigue leyendo:

Fuerte tormenta con granizo azota la CDMX: hay alerta amarilla en estas alcaldías | VIDEOS