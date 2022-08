Ciegos son atacados por un perro: "estoy sangrando y nadie nos ayudó"

El domingo 31 de julio, Francisca y Demesio, ciegos por nacimiento, fueron atacados por un perro, cerca de las 3 de la tarde, sobre la calle trébol, misma que divide a la colonias Laderas de San Pedro y Esmeralda en la zona Norponiente de la capital de Querétaro.

Cómo es su costumbre, la pareja provenía del centro de la capital, donde acuden para solicitar alguna moneda en el primer cuadro y con eso sobrevivir.

Después de pasar a la tienda para adquirir algunos víveres, Francisca de 56 años, relató: “Nos empezaron a ladrar los perros, y ese perro ni me ladró, me fue a morder rápido aquí (señalando su muslo derecho), y yo empecé a gritar y mi esposo le empezó a dar con el bastón al perro”, narró.

Al escuchar los gritos por parte de la pareja afectada, salió el dueño del perro, quien lo controló y lo metió a su domicilio.

“Nadie nos contestó y yo pedía ayuda, yo les decía me duele mucho, estoy sangrando y nadie nos contestó ahí, pues ya mejor nos venimos”, explicó.

La pareja tiene su domicilio una cuadra de donde se registró el ataque, cerca de la primaria ‘Himno Nacional Mexicano’, donde también corren peligro los menores a la hora de entrada y salida cuando se encuentran sueltos los perros que atacaron a esta pareja.

En el lugar, se pudo conocer, que no es el primer ataque de estos perros, además de que en la zona, hay varios caninos que también andan sin correa y representan un peligro para los vecinos que caminan en la zona.

Después de que los vecinos se percataron de los hechos, solicitaron los servicios de emergencia, para valorar a la señora Francisca.

Al día siguiente (lunes), pudo acudir nuevamente a una clínica donde le fue recetado antibiótico y desinflamatorios, además de asearle su herida.

“Todavía me duele mucho, no debo caminar mucho porque me sangra”, explicó.