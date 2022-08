Gabriel García "no soy el caballo negro"

Cercano a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y uno de los operadores del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, el senador Gabriel García Hernández afirmó que su trayectoria política lo respalda para ser el próximo presidente de la Mesa Directiva y se descartó como el caballo negro en la contienda.

Subrayó que ha sido secretario de organización de Morena, donde encabezó a un millón y medio de personas en 2018; fue también coordinador de Programas para el Desarrollo de la Presidencia, en donde manejó un presupuesto de 500 mil millones de pesos.

García aseguró que no hay cargada a su favor desde Palacio Nacional. “El Presidente no interviene, es respetuoso del Poder Legislativo, No hay cargada, no hay caballo negro, no hay mejor amigo ni paloma mensajera, sino una decisión de los senadores”.

Incluso, aseguró que, si se logra un consenso entre los cuatro contendientes, él será el primero que declinará en sus aspiraciones.

“En caso de aceptarse una propuesta de consenso yo sería el primero en declinar, si lo hacen los demás compañeros que estuvieran en la voluntad de que una persona pudiera representarnos. Sería un mensaje de unidad y de fortaleza para la 4T, y dejaría en firme esta unidad genuina que tanto buscamos ahora”, expresó.

Detalló que en reuniones con los demás aspirantes les ha planteado la propuesta de un consenso y eso significa ponerse todos de acuerdo para que una sola persona represente sus intereses.

Sin embargo, todavía no se logra concretar este mecanismo.

