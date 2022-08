Muere el yerno de "El Bronco": lo arrastró la corriente de un río en Nuevo León

Debido a las fuertes lluvias en Nuevo Léon, el conductor de una camioneta Tacoma fue arrastrado por la corriente en el Río Pesquería y perdió la vida. De acuerdo con información preliminar, Protección Civil del estado confirmó que la víctima era Hernán Rodríguez Escalera, yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez "El Bronco".

Medos locales reportaron que el accidente ocurrió la noche del jueves en el municipio de García, cuando el hombre circulaba en su vehículo por la carretera Icamole-El Milagro. Desde entonces, autoridades pusieron en marcha un plan para buscarlo, los trabajos se detuvieron en la madrugada, pero los reanudaron esta mañana con apoyo de drones y un helicóptero del gobierno estatal.

Telediario informó que antes de ser arrastrado por la corriente, el hombre alcanzó a llamar a su familia para decirles que cruzaría el cauce, pero después ya no hubo contacto con él. Protección Civil de García y de otros municipios hallaron después la camioneta sin el conductor, quien fue encontrado sin vida luego, pero en el Río Pesquería.

Hasta el momento, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", no se ha pronunciado en redes sociales tras la lamentable muerte de su yerno. Vale recordar que el ex funcionario recién fue sometido a una cirugía gastrointestinal y se encuentra en recuperación mientras cumple con su arraigo domiciliario.

Información en desarrollo...