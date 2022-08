Miguel Barbosa: Operadores políticos a modo no darán candidaturas en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, fue claro al señalar que si el diputado federal, Ignacio Mier Velazco piensa utilizar “operadores políticos” para hacerse de una candidatura esta no llegará ya que será el pueblo, mediante encuestas, quien va a decidir al candidato de Morena a la gubernatura del estado.

Al ser cuestionado durante su habitual rueda de prensa, sobre la llegada de nuevos delegados federales afines al proyecto de Ignacio Mier, el mandatario poblano destacó que el legislador no tiene ninguna posición en la dirección estatal de Morena, ni en su Consejo estatal, “se queda sin lo que él pensó iban a hacer sus operadores políticos, entonces pide que lo apoyen con operadores políticos”.

Ante los supuestos que ubican la llegada a Puebla de Francisco Ramos Montaño, como delegado de la Secretaría de Gobernación, y Rodrigo Abdala Dartigues como delegado de la Secretaría de Bienestar, el gobernador Barbosa Huerta señaló que no es operando políticamente con programas sociales federales, mediante gente perversa, como se pude ganar una designación.

De darse esa posibilidad, agregó el titular del Ejecutivo, “que yo no creo que se dé, le estarían dando a Nacho Mier dos operadores políticos inútiles, que han perdido todo”.

“Yo no lo veo que lo designen, no veo que se cometa ese error" Foto: Especial

Sobre el historial de Francisco Ramos Montaño, indicó que fue presidente del Partido Encuentro Social (PES) que perdió en dos ocasiones su registro, además de ser ahijado del expresidente Enrique Peña Nieto, exyerno de Rosario Robles, coordinador estatal de campaña del exgobernador Mario Marín, diputado federal marinista de hueso colorado, y que fue director de la Fundación Colosio, ideólogo del PRI que no tiene cabida con la guía política marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no lo veo que lo designen, no veo que se cometa ese error, solamente porque Nacho Mier, en su pequeñez, piensa que va a ser su gran operador político, saben que yo no trato con los delegados de la federación, los respeto, hacen su trabajo, el que tengan que hacer, pero yo no trato con ellos”, expuso Barbosa Huerta.