Tamaulipas: 130 mil personas le hacen el feo a la vacuna contra la Covid-19

La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, dio a conocer que hay un censo de al menos 130 mil ciudadanos que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus; están en las ciudades más grandes como Tampico, Madero y Nuevo Laredo.

Explicó que durante la quinta ola de coronavirus se registraron ocho mil casos, y aunque las defunciones fueron pocas, eso no quiere decir que no existe un riesgo para aquellos que no tienen las vacunas.

"Todo lo que sea un problema respiratorio es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario", aseguró la funcionaria de Salud del gobierno en Tamaulipas.

Piden a la gente acudir a los módulos de vacunación.

Molina Gamboa, pidió a la población a que acuda a las jornadas de vacunación, ya sea en sus municipios o en el extranjero, pero que se las apliquen para evitar riesgo a la salud.

Además de ponerse en peligro ellos, también se genera un riesgo para los familiares y amigos de quien se niega a la vacuna. Para finalizar, advirtió que para la recta final del año, podría darse una sexta ola de contagios de coronavirus como ha venido ocurriendo en cada temporada decembrina.

Aunque también lanzó el reto a la población para detener los contagios del virus al menos dos semanas, para tratar de ir controlando los contagios que se dan principalmente en adultos mayores.

Estas fórmulas evitan los casos graves de la enfermedad.

Viruela del mono: OPS y laboratorio danés firman acuerdo para distribuir vacunas en América Latina y el Caribe