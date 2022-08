Hoy no circula 26 de agosto: Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Para este viernes 26 de agosto, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 26 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que porten holograma de verificación 1 y 2, cuya placa tenga la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 26 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Maratón CDMX: consulta los cierres de vialidades y rutas alternativas para el 28 de agosto

Durante el maratón se desplegará un operativo por parte de la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismo en el que participarán hasta 2 mil 700 policías que garantizarán la seguridad de todos los asistentes, especialmente de los participantes en la carrera.

De acuerdo con las autoridades, los cortes tienen el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular. La zonas afectadas son varias y tendrán diferentes horarios para su uso.

Sigue leyendo:

Reparan el enorme socavón en Circuito Interior