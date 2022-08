SCJN revisa el caso de Mara, la mujer que sufrió muerte jurídica a manos de su esposo

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute este miércoles el caso de Mara, una mujer que, sin su consentimiento, fue declarada por un juez en estado de interdicción y al no poder ejercer su capacidad jurídica, se le asignó como tutor a su esposo.

En entrevista con El Heraldo de México, la mujer con discapacidad señaló que su cónyuge la ingresó a hospitales psiquiátricos donde la obligaban a tomar medicamentos.

“Me obligaron a firmar sin defensa alguna… llegamos a casa y me dice: ‘ya no vas a trabajar, te vas a quedar aquí’, me empezó a limitar todo, me quitó tarjetas, me quitó coche, me quitó todo”, recordó Mara.