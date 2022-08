Legisladores de Morena y aliados discrepan con oposición por Caso Ayotzinapa

Legisladores de Morena y aliados chocaron contra la oposición por los Informes recientes y la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de Justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Al respecto, la senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, expuso que la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no solo un asunto policíaco, sino que toca los principios más elementales de nuestra convivencia social.

Aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes y para castigar a los responsables

"Lo digo de frente y con claridad, respaldamos al extitular de PGR, Jesús Murillo Karam. Él trabajó para exclarecer los hechos y los muchachos fueron privados de la vida y asesinados por la delincuencia organizada vincula al tráfico de drogas, ellos fueron directamente los responsables", indicó

La legisladora priista rechazó que lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014 haya sido un crimen de Estado.

Álvarez Icaza arremete contra gobierno

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza se sumó al debate al acusar que el actual gobierno mantiene esencialmente la misma versión que la administración de Enrique Peña Nieto, "salvo lo que han mencionado de la presunción de muerte, ese el gran quiebre y el gran cambio, pero" es la construcción de una narrativa que pretende construir otra verdad oficial".

Señaló que hay un pacto de intocables y un arca de funcionarios que no se pueden tocar, y mencionó al ex presidente Peña Nieto que no ja sido llamado a declarar.

"El mensaje es que caminamos hacia un nuevo pacto de intocables", expuso.

Álvarez Icaza se sumó al debate y acusó al actual gobierno. Foto: Twitter @EmilioAlvarezI

El senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón también criticó que "no se puede permitir que este tema se convierta en una más de las trampas mediáticas de este gobierno, y esperamos que haya verdad porque si no hay verdad no hay justicia".

Sostuvo que es responsabilidad del Congreso también sanar esas heridas y se debe hacer modificando la estrategia nacional de seguridad.

PAN también acusó

La senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, sostuvo que en el país no hay Estado de derecho, y acusó que hay una administración federal corrupta.

En respuesta, el diputado federal Juan Ramiro Robledo afirmó que sí ha habido avances en el caso Ayotzinapa, y muestra de ello es que hay 83 órdenes de aprehensión giradas y un funcionario de alto nivel detenido.

El diputado por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval sostuvo que también es significativo que en la actual administración se haya declarado el caso Ayotzinapa como un crimen de Estado.

