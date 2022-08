Hoy no circula 25 de agosto: Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 25 de agosto, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 24 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que porten holograma de verificación 1 y 2, cuya placa tenga la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 24 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Cámara de Diputados: proponen que todas las licencias de conducir sean permanentes

Para favorecer el bolsillo y economía de las y los mexicanos, reducir los trámites burocráticos y combatir la corrupción, en la Cámara de Diputados proponen que se aprueben licencias de conducir permanentes en todo el país.

El diputado federal del Partido Acción Nacional, José Antonio García, indicó que los costos para la obtención de licencias de conducir en México ronda entre los 400 hasta los 5 mil pesos, según los años de vigencia y el tipo de licencia.

Sigue leyendo:

Motoescuela de la CDMX contará con nuevo horario