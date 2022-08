Mente Mujer: Sofía Castrejón Ponce de León, una niña de 13 años, creó una aplicación para crear conciencia sobre el cambio climático

Sofía es una niña que aprendió a caminar y hablar a los 10 meses de edad, a los 4 años ya sabía leer, escribir y tocar el violín, y tenía problemas para socializar con otros niños debido a su rápido desarrollo mental. Actualmente, a sus 13 años, está por terminar la preparatoria y ya está lista para ingresar a la universidad.

“Fue a los 4 años cuando me di cuenta de que era diferente a los demás; en cuarto de primaria comencé a estudiar de manera alterna en una escuela para niños superdotados, y en sexto me pasé por completo al sistema home school porque ya no era necesario para mi asistir a la escuela porque mi ritmo era diferente”, contó Sofía Castrejón Ponce de León, originaria de Puebla, pero que hoy vive en Querétaro.