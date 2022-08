Morena en San Luis Potosí inicia impugnación de las asambleas distritales

Tras aseverar que en el proceso interno de Morena del pasado domingo hubo intervención ilegal de parte de la Secretaría del Bienestar, del PVEM y del gobierno del estado, el presidente en funciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano anunció que presentarán las impugnaciones a los resultados de los siete distritos y en caso de que Mario Delgado sea cómplice de las irregularidades la próxima dirigencia potosina será una imposición.

En conferencia de prensa acompañado de varios militantes candidatos inconformes, señaló que las prácticas corruptas de antaño operaron para aumentar el poder político desde la Secretaría del Bienestar y del gobierno del estado.

“Por eso estamos desconociendo prácticamente este proceso de elecciones en San Luis Potosí, en los siete distritos se debe anular el proceso y hay una fuerte responsabilidad de la Dirección nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones al permitir una serie de perturbaciones que dañan la credibilidad del proceso”, indicó.

Reportaron coacción del voto.

Añadió que en primera instancia acudirán a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y posteriormente a las autoridades electorales jurisdiccionales.

Exigió que el dirigente nacional de Morena cumpla su palabra de anular los procesos donde haya evidencia de irregularidades “y no vaya a ser cómplice, no confiamos en Mario Delgado, acuérdense, nos impuso a todos los candidatos de diputados y gobernador, presidentes municipales, no confiamos en él, pero vamos a darle el beneficio de la duda. La elección a dirigente estatal no va a ser legítima si se hace con estos que fueron electos, va a ser impuesto”, criticó

Acusó que durante la jornada del domingo el PVEM operó con el acarreo de personas y la entrega de despensas, mientras que al gobierno del estado lo acusó de utilizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al DIF para manipular el voto a favor de sus candidatos.

Las personas fueron inducidas a votar por algunos aspirantes.

Durante la conferencia de prensa, diversos militantes candidatos ofrecieron testimonios y pruebas que, dijeron, sustentarán las impugnaciones, como un video donde una señora confiesa que le condicionaron su pensión de adulto mayor del Bienestar si no acudía a votar.

También mostraron fotografías de domicilios particulares donde concentraron a votantes y camionetas donde los acarreaban, así como papelitos con los nombres de quienes debían votar y de guerra sucia en contra de otros candidatos y candidatas.

Mario Delgado sobre Morena: “Somos el partido con mayor capacidad de ganar elecciones”