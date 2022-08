Hoy no circula 3 de agosto: Qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 3 de agosto, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este programa no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 3 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 3 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Estrategia de la UNA-CDMX para mantener la seguridad en la CDMX

Integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) arrancaron el operativo “Blindar tus Vacaciones”, que tendrá como propósito coordinar y reforzar las acciones en materia de seguridad durante el periodo vacacional.

Por lo que, a partir del 1 y hasta el próximo 28 de agosto, se reforzarán las medidas de seguridad en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, y Álvaro Obregón.

