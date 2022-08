Entre globos y arreglos florales: el último adiós a la quinceañera que falleció el día de su fiesta

Este lunes 1 de agosto, amigos y familiares de la joven Daniela Montemayor Cornejo le dieron el último adiós, luego de que falleciera durante su fiesta de XV años, el pasado sábado 30 de julio en Coahuila.

Daniela fue despedida en una misa, posteriormente se realizó una marcha fúnebre en la que participó un grupo musical y finalmente, la adolescente fue sepultada en el Panteón de la Resurrección, en el ejido Rosita en San Pedro.

En el emotivo funeral, los presentes aprovecharon para despedirse de la menor, a quien recordaron con cariño, así como su tímida forma de ser, pues tenía tan sólo 15 años.

Daniela disfrutó su fiesta de XV años. | FOTO: Especial

De acuerdo con familiares de Daniela, cuando era pequeña se le detectó un soplo en el corazón, condición que ya no requirió una cirugía, según médicos que determinaron que ya se encontraba bien.

A través de redes sociales, una de sus tías compartió algunas palabras para su sobrina: “Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tu di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti".

Los presentes lamentaron el fallecimiento de la joven. | FOTO: Especial

Globos y grandes arreglos florales adornaron el lugar en donde sus seres queridos se despidieron de ella, algunos de ellos aún les costaba creer cómo en cuestión de horas pasaron de festejar su vida, a enfrentarse a una noticia bastante difícil.

Daniela falleció durante su fiesta de XV años, la adolescente se desmayó mientras bailaba el vals, de inmediato fue trasladada al hospital, de acuerdo con los doctores, su deceso fue por causas naturales, debido a una falla cardiaca.

