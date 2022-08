Evelyn Salgado: La salud de los guerrenses es una prioridad, caminemos de la mano para transformar Guerrero

“No puede haber transformación, no puede haber bienestar, no puede haber desarrollo, si no caminamos de la mano", expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante una gira de trabajo en la región de la Costa Grande, en donde junto al director del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, inauguraron los hospitales de Tecpan y Petatlán.