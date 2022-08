No hubo, no hay ni habrá impunidad en el caso Córdova: Priego

En su despedida como vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí antes de asumir como rector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma, Juan Jesús Priego Rivera asumió que en sus diez años como portavoz el momento más difícil que le tocó vivir fue el caso del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, hoy prófugo de la justicia acusado de múltiples abusos de menores de edad y admitió que en su momento presuponía su inocencia hasta que se demostró lo contrario.

Señaló que después de esa crisis la iglesia tuvo que rehacerse, pues no estaban preparados para una situación así y la enseñanza que adquirieron es que deben reaccionar inmediatamente y aplicar un control en el Seminario más riguroso de los perfiles que pretendan ingresar a la institución.

Rechazó que su nombramiento sea un exilio solicitado por el nuevo Arzobispo, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, y que se trató de una propuesta del obispo de Tehuantepec, Crispín Ojeda Márquez avalada por los 120 obispos que conforman el Episcopado Mexicano, “no es exilio, no es que don Jorge haya dicho quítenme la gente que estuvo ahí, un obispo sabe que un vocero no puede cargar con los pecados de otro” y añadió: “Ni hay encubrimiento, ni hubo encubrimiento ni habrá encubrimiento y este nuevo cargo que asumo ya es a nivel de la Iglesia mexicana, no fue motivado por nada de ese tipo, es una cuestión muy aparte.

Rechazó que su nombramiento sea un exilio solicitado por el nuevo Arzobispo, Jorge Alberto Cavazos Arizpe. Foto: Especial

En materia de seguridad, Priego Rivera llamó a instaurar un verdadero estado de derecho, que el Estado deje a un lado las excusas y combata a la delincuencia, “ellos se están convirtiendo en el Estado, ellos son los que están pidiendo el impuesto, ellos están pidiendo el tributo, ellos son los que te dan permiso, tenemos un incremento adicional por el cobro de piso”, lamentó.

Sostuvo que es cuestión de tiempo y que en la medida que les permitan extorsionar seguirán extendiendo sus tentáculos.

Por su parte, el nuevo vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales, reconoció el trabajo realizado por diez años por el padre Priego y también rechazó que se trate de un exilio; se sumó a la angustia que tiene la población por los altos índices de violencia en la sociedad y la Iglesia misma, no solamente de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia común.

