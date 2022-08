Mente Mujer: Crean Mapa de Barmaids & Afines de México para visibilizar la violencia contra ellas en la gastronomía

En los últimos años las mujeres están más alerta contra la violencia a la que se han visto sometidas desde hace décadas. Por ello, recientemente lanzaron Mapa de Barmaids & Afines de México, con la finalidad de llevar un registro, documentar y visibilizar la labor de todas las que trabajan en el mundo de la gastronomía.

María Paula agregó que se trata de un movimiento gastrocultural en países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México, florece de la mano de un circuito vibrante de nuevos espacios dedicados a la gastronomía. Es hora de conocer a las protagonistas y sus proyectos”, dijo la coordinadora.

Salud, formación y género son algunos rubros que se manejan en esta plataforma. Precisamente, en esta última sección han existido casos muy violentos contra las mujeres.

“Por ejemplo, hubo un episodio super fuerte, el cual fue la punta de lanza para crear esta plataforma en México. En ese entonces no contábamos con esta red, la cual es muy importante y que muchas colegas nos han hecho saber de la necesidad que tienen de contar con ella”.

“El hecho se registró en un grupo importante de restaurantes y bares, donde el director de bebidas, drogaba y abusaba de las compañeras. Esta penosa situación les ha pasado a muchas mujeres y, en su momento, no contaban con esta red de apoyo. Hoy en día si pasa alguna situación parecida, saben que pueden contar con el mapa y estamos para auxiliarlas”, destacó Etchebehere.

De esta manera, la plataforma genera un protocolo para prevenir situaciones de violencia machista en los centros de consumo (entre los clientes y entre el personal), “estamos capacitando al staff y diseñamos una campaña gráfica para instalar en los baños de los establecimientos. Todavía se encuentra en estado de testeo e implementación”.

María Paula dijo que en realidad las mujeres que trabajan en la gastronomía, como las barman, cocineras y meseras, siempre han sido violentadas. Lo que sucede es que ahora ya se está dando nombre a estos sucesos.

“En la época en la que yo empecé, en la profesión de barman a los 20 tantos, ahora tengo 40 años, pasaban muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, en algunas entrevistas laborales te preguntaban cosas incómodas, o te invitaba a salir tu jefe y si accedías ibas a conseguir un mejor puesto, un aumento o un ascenso. Eso pasó todo el tiempo, sólo que ahora, con la ayuda de las redes sociales tenemos un espacio donde alzar la voz. Y, también, ahora con el movimiento feminista se esta visibilizando en todas las áreas a las mujeres en el tema de la violencia.

María Paula es Uruguaya y llegó desde hace varios años a nuestro país. Ella ya seguía el Mapa de Argentina y se dio cuenta que en aquel país se hablaban de muchas cosas acerca de la visibilización de las mujeres, y en México ni se hablaban.

“Muchas veces yo exponía el tema de la violencia a las mujeres y la gente me daba la vuelta, incluso, me lo hacían saber con los ojos, como diciendo: ‘¡Hay esta pesada ya va a empezar!’ Me parecía que era super necesario, en parte por las cosas que viví, sobre todo en México. Por ejemplo, el minimizarse por el hecho de ser mujer, tener que demostrar constantemente que podía hacer bien las cosas, sin importar el género, y ocupar un puesto gerencial.