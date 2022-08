María Elena Álvarez-Buylla: Ley de Ciencias evitará que no haya intermediarios y generen grupos de control

Este lunes se emitió la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual, busca reconocer a la ciencia como un derecho y no un privilegio garantizando el uso riguroso y transparente de los recursos públicos destinados al sector para alcanzar la soberanía científica en el país.

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la Llaga, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) explicó que, como en otras áreas del gobierno, se encuentra esta opacidad de estos recursos millonarios del pueblo de México, que en lugar de ser utilizados para apoyar los posgrados y a los estudiantes en instituciones de educación superior pública,

Señaló que no se apoya a proyectos de desarrollo tecnológico como lo son los ventiladores, las vacunas u otros desarrollos en el área de energía o en el área de producción de alimentos para incentivar la ciencia básica y de frontera, se cedieron a la iniciativa privada por lo menos 45 mil millones de pesos.

"Seguramente se tiene que sumar algunos otros proyectos que no tenían que ver con proyectos tecnológicos dentro de las empresas para algunas becas en algunas universidades no solventes", afirmó.

Sustento a la primera Ley de Ciencias

Al respecto, comentó que el ordenamiento que se ha hecho y ahora esto da sustento a la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación donde la guía es este derecho humano al conocimiento y a los beneficios del mismo a favor del bienestar social, del cuidado ambiental, de un desarrollo tecnológico soberano.

A través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Álvarez Buylla afirmó que gracias a eso se ha podido sustentar como lo ha sido el caso energético, en salud y para poder seguir ofreciendo a los estudiantes los apoyos que, en los posgrados reales, las maestrías y doctorados de Ciencias y Humanidades se quedaban sin becas.

"Detectamos a miles de estudiantes aceptados en las mejores universidades del país en varias disciplinas creativas que quedaban sin becas", enfatizó.

Por ello, destacó que ahora, esta nueva Ley de Ciencias mandata que los apoyos vayan directos a los primeros los estudiantes, y que no haya intermediarios y que no se generen estos grupos de control de los recursos públicos y que no se abandone como ocurrió en 2017 y 2018, donde hubo cero pesos a la ciencia básica.

