AMLO plantea que el Ejército siga en tareas de seguridad y lo aleja de sus cuarteles

Además de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la vía legal para dejar al Ejército y a la Marina en las calles realizando labores de seguridad pública, más allá de marzo de 2024, fecha límite que establece la Constitución.

El plan para no regresar a los militares a los cuarteles fue revelado por López Obrador durante la mañanera ayer. Justificó que sin las Fuerzas Armadas el Estado no podrá garantizar la seguridad pública, por lo que dijo que analizan proponer al Congreso una reforma constitucional, pero si la oposición bloquea la propuesta, buscarán otra vía.

“Hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio”, dijo.

—¿Con una reforma constitucional, una reforma legal o un decreto? -se preguntó al mandatario.

“Sí, con una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma, porque nos están bloqueando, o sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad. No podemos politizar eso”, contestó.