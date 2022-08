ISSSTE capacita a personal en lenguaje de señas mexicana

Con la participación de personal administrativo y médico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impartió el curso “Lengua de señas mexicana”, cuyo objetivo es la inclusión y la comunicación entre personas sordas y oyentes, además de romper barreras para mejorar el servicio a personas con discapacidad auditiva.

En el auditorio de la Biblioteca “José Vasconcelos”, la subdirectora de Atención al Derechohabiente, Laura Muy Roldán, agradeció en nombre del director general, Pedro Zenteno Santaella, la participación de las y los servidores públicos por su iniciativa y esfuerzo para aprender otro idioma y agregó: “Tenemos que ser empáticos con esta población, preocuparnos y ocuparnos para que tengan la atención”.

A través de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, que encabeza Israel Acosta Ibarra, el instituto implementa acciones para mejorar la atención que reciben las personas con discapacidad auditiva para ofrecer un servicio de calidad. “Por eso, aplaudo el esfuerzo de querer aprender en este curso, pues son los brazos de esta subdirección y del servicio que otorga el Issste”, puntualizó.

Tras realizar diversas señas, el jefe de Servicios en la Subdirección de Atención al Derechohabiente, Noé Meneses Valencia, preguntó:

“¿Qué experimentaron? ¿Vieron que no pude comunicarme con ustedes? Quise llevarlos al terreno del otro, del que no nos puede escuchar y que tiene una barrera, quise llevarlos al terreno de la importancia del lenguaje de señas mexicana, quizás esta vez el silencio, la falta de comunicación, la falta de acceso al lenguaje de una persona que no puede escuchar y no puede hablar”.

“Estas señas tienen sus propias reglas gramaticales, de sintaxis, y requieren de un estudio profundo. La comunidad de personas sordomudas en nuestro país es grande y aprovechar estos espacios, estos foros que brinda el instituto son de importancia para personas con discapacidad, tanto en el organismo como en entes de gobierno”, indicó.