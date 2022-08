El 26% de mujeres trabajadoras en México han sufrido violencia de género

En el marco de la presentación del Estudio: “Convenio 190 de la OIT ratificado. Camino hacia la eliminación de la violencia laboral en México”, la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), dieron a conocer la Propuesta de Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Discriminación y Violencia laboral contra las mujeres.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 26.6% de las mujeres laboralmente activas, es decir 1 de cada 4, han sido víctimas de violencia laboral y de éstas, 19.3% han sido víctimas de acoso sexual, lo que a decir de la autora del Estudio, la Dra. Claudia Domínguez, se trata de delitos en los que el acosador busca cómo, cuándo y dónde acosar a la víctima, sin que nadie se dé cuenta; “las mujeres no denuncian por el miedo a perder sus empleos, lo que constituye un desafío a vencer”. Agregó que esta ratificación es ante todo “un acto de humanidad” y que ni el Convenio ni la Ley funcionarán, si no hay cláusulas de género, de no violencia y no discriminación, en los contratos colectivos de trabajo.

En su intervención, Alejandro Encinas Nájera, Titular de la Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS, destacó el papel que juegan los Sindicatos para lograr que los derechos de los trabajadores se respeten. Celebró la aportación de RMS, ya que tanto el Estudio como la Iniciativa, marcan una hoja de ruta para el trabajo que realizan las autoridades laborales. Comentó que hay claroscuros en la inclusión de la mujer en el mercado laboral; si bien la tendencia es positiva, “hoy en México hay 22 millones de mujeres que trabajan, lo que representa cerca del 40% de la población activa; de ellas, 66% están en edad reproductiva”, la desigualdad salarial se dispara cuando ellas deciden ser madres, porque algunas ya no regresan a laborar y otras recortan sus turnos laborales. Agregó que “uno de los factores que más afecta la permanencia en los espacios laborales, es la violencia a la que se enfrentan las mujeres, es inadmisible que 1 de cada 4 mujeres, haya reportado un caso de violencia”, comentó.

Ratifican Convenio 190 de la OIT

El pasado 15 de marzo del 2022, México ratificó el Convenio 190, adoptado en Ginebra 2022 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Con esta firma, ya son 11 los países que lo han ratificado. Es pertinente mencionar que el Convenio entrará en vigor el próximo 15 de marzo del 2023 y será el 15 de marzo de 2024, cuando México deberá dar ante la OIT, el primer informe de avances en su aplicación.

Implicaciones para México

La ratificación del Convenio 190 responde a una de las demandas más sentidas de las trabajadoras en nuestro país y a un importante proceso de incidencia impulsado por la Red de Mujeres Sindicalistas y las organizaciones que integran la Campaña de Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, quienes desde 2017 iniciaron una ruta de trabajo que concluyó el pasado 15 de marzo del 2022 con su ratificación.

“Para nuestro país, esta ratificación no solo era necesaria, sino urgente, dado los altos índices de violencia y acoso laboral que existen vinculados a la relación de trabajo”. Con su ratificación, el Convenio 190 podrá ser invocado de inmediato por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y desde luego también por el Poder Legislativo.

Entre los beneficios más relevantes para los y las trabajadoras, se encuentra la elaboración de mecanismos para la protección de las mujeres ante cualquier situación de violencia en el ámbito laboral, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo e integral, que tome en cuenta las consideraciones por género.

El Convenio 190 compromete al Estado mexicano a combatir prácticas de violencia y acoso laboral contra mujeres y hombres, pero también implica compromisos de todos los sectores, ya que empresas y organizaciones sindicales, deberán contar con un protocolo claro de atención y sanción, y entregar un reporte anual sobre los casos de violencia laboral y acoso sexual atendidos, así como la resolución de estos, las cuales se harán del conocimiento público.

Iniciativa de reforma a la LFT en materia de discriminación y violencia

Si bien con la ratificación del Convenio 190 se observan avances importantes en la materia, aún quedan algunos pendientes que obligan a la profundización de las reformas laborales tanto de 2012 como de 2019. El gran reto es garantizar su aplicación, la construcción de igualdad, y la cero tolerancia de violencia hacia las mujeres; además de que la violencia laboral, del tipo que sea, deberá ser considerada riesgo de trabajo, dado que ocurre en el desempeño de este.

Por lo anterior, la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert, consolidan diversos esfuerzos con la presentación de una iniciativa que busca eliminar la discriminación en razón de género y la atención a la violencia y el acoso contra las mujeres en los centros de trabajo. Se trata de una ruta que ayudará a garantizar la materialización de los derechos de las mujeres.

“Se busca que se regule la distribución de responsabilidades y obligaciones de todos los actores del ámbito laboral, mediante mecanismos de seguimiento y evaluación, para generar condiciones laborales libres de violencia”, comentó la Dra. Aleida Hernández, autora de la Iniciativa.

La Iniciativa incorpora en la LFT los conceptos de violencia y acoso, en los términos que están reconocidos en el Convenio 190 de la OIT; define cómo y en dónde se configura un acto o varios actos de violencia laboral de género contra las mujeres; establece que la obligación de eliminar la violencia y la discriminación es de las autoridades laborales, las personas empleadoras, las personas trabajadoras y los sindicatos; la obligación de crear programas y procedimientos adecuados por parte de éstos, en sus respectivas competencias; además de establecer los procedimientos internos e instancias específicas para prevenir, sancionar y reparar la discriminación y la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, entre otros.

En la presentación del Estudio y la Iniciativa de Ley, Rosario Ortiz Magallón, de la RMS, destacó que, entre los retos inmediatos, está garantizar la aplicación del Convenio 190, su armonización con la legislación nacional y su implementación en los espacios de trabajo, con la finalidad erradicar las formas de violencia en contra de la mujer en el mundo del trabajo. Asimismo, impulsarán la realización de talleres y capacitación para lograr una mejor comprensión del Convenio y sus alcances.

