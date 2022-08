CDMX firma convenios con Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos para compartir avances en innovación

La Ciudad de México firmó convenios de colaboración con los municipios de Nezahualcóyotl, Estado de México, y Coatzacoalcos, Veracruz, para compartir los avances en materia de innovación y mejora regulatoria, así como desarrollos tecnológicos.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el acto, en compañía de los presidentes municipales Adolfo Cerqueda y Amado Cruz Malpica, de Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos, respectivamente.

La mandataria capitalina destacó que lo que han desarrollado en la Ciudad, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, es público y está al servicio de los pueblos de México y de cualquier lugar del mundo.

“Se hizo con recursos públicos, no es privado, no tiene copyright, al contrario, está al servicio de todas y todos los ciudadanos. Es una Agencia Digital donde participan jóvenes que han desarrollado múltiples actividades al servicio de los habitantes de la ciudad, pero ese desarrollo no tiene propiedad privada, es propiedad pública y como tal está al servicio de todos y de de todas”, explicó Sheinbaum.