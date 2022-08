Hoy no circula 12 de agosto: Qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El fin de semana se acerca, pero el programa Hoy No Circula se seguirá aplicando sin modificaciones para este viernes 12 de agosto. Su horario de vigencia, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 11 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circulan este viernes 12 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Tenencia vehicular: AMLO exhorta a Claudia Sheinbaum y a Cuitláhuac García a eliminar este impuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a considerar eliminar el impuesto de tenencia vehicular, ya que les dijo que es viable si generan ahorros en sus entidades.

“Yo estoy seguro que, si Cuitláhuac logra ahorros, va a poder decir: ‘Suspendemos la tenencia’, o Claudia, porque son gente, y así muchos otros gobernadores, mujeres y hombres honestos”, dijo este jueves en Palacio Nacional.