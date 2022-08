Evelyn Salgado asegura que no intervino en la elección interna de Morena

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que se mantuvo al margen de la elección interna de Morena y que ningún programa social de su administración fue utilizado para beneficiar candidaturas.

En declaraciones a medios de comunicación tras el banderazo de la entrega de Apoyos Prioritarios para Personas Desplazadas, en Chilpancingo, Salgado Pineda explicó que se mantendrá en la línea institucional y respetará todos los procesos internos del partido, esto luego de la jornada que se vivió el sábado en Guerrero para la elección de consejeros de Morena.

“Me he mantenido al margen, es por eso que no acudí al centro de votación, porque preferí guardar esta parte institucional, que no se pensara que la gobernadora estaba influyendo o estaba de alguna manera induciendo al voto para alguna persona, ya sea hombre o mujer”.

Evelyn Salgado en la entrega de Apoyos Prioritarios para Personas Desplazadas. Foto: Foto: Carlos Navarrete

Sobre la participación en la elección de algunos integrantes de su gabinete, quienes fueron candidatos a consejeros, dijo que ninguno de estos le pidió autorización; sin embargo, precisó que son libres de ejercer sus derechos políticos siempre y cuando respeten la ley.

Incluso, como ejemplo de que no hubo intervención del gobierno del estado, mencionó que varios de los funcionarios no resultaron electos, además de que no se usaron los programas sociales de su administración para beneficiar candidaturas.

“Ningún programa, ninguna acción del gobierno del estado fue encaminada para favorecer a ninguna persona en la elección”.

De las acusaciones de acarreo de personas, compra del voto y otras presuntas irregularidades, señaló que serán los órganos internos del partido los que determinen si hubo o no actos indebidos en el proceso y, en consecuencia se deslinden responsabilidades.

