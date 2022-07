Mujer descubre que le inyectaron aceite para autos en los glúteos | VIDEO

Los procedimientos estéticos son toda una travesía la cual debe llevarse a cabo por expertos, personas éticas que se aseguren que sus pacientes dispondrán de las mejores atenciones, instrumentos y medicinas.

Sin embargo, aún en la actualidad persisten muchos charlatanes que buscan embaucar a personas que motivadas por los accesibles precios que manejan acceden a someterse a operaciones de dudosa procedencia.

Y lo peor es que muchas veces todo parece estar en orden, hasta que los efectos de las malas intervenciones comienzan a salir a flote, tal y como le pasó a Paula Flores, una mujer que como parte de su cumpleaños número 50 decidió regalarse una operación para aumentar el tamaño de sus glúteos.

En entrevista con 'N+', Paula explicó que ella estuvo ahorrando por dos años para lograr tener el dinero suficiente para operarse, sin imaginar todas las consecuencias que tendría que vivir a causa de una mala intervención.

"El doctor me dijo que me iban a poner un líquido y me pusieron 750 mililitros de cada lado, entonces se me inflaron (los glúteos) totalmente", relató la afectada al medio citada.