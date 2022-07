“No nos dejaron ver el cuerpo”: Mujer denuncia la muerte de su perrito en una escuela de entrenamiento en CDMX

Un perrito que fue a una escuela de entrenamiento regresó con dueña en una urna con sus cenizas dentro. La dueña señala que no dieron su autorización parque el lomito fuera cremado.

A través de su cuenta de Instagram, Adriana Mondragón, que se identifica adriwarhol en la red social, también señala que no le dejaron ver el cuerpo de su perrito y tampoco le proporcionaron la dirección de la clínica, donde atendieron a Maple, como se llamaba el lomito, además de nos mostrar fotos o pruebas de lo sucedido.

“Así fue Maple a un campamento de `You Can Dog Training´ y así nos lo regresaron. No dimos la autorización de que lo cremaran, no nos dejaron ver el cuerpo, no nos dieron la dirección de la clínica, no hay fotos o pruebas”, señala la publicación.

El perrito recibió entrenamiento para socializar, pero algo salió mal

La mujer señala que Maple era un perrito feliz, pero tenía problemas para interactuar con otros perritos. Por lo que decidió inscribirlo en un programa de entrenamiento de la escuela "You Can Dog Training", de Antonio Ávila López.

Adriana apunta que el perrito mostró avances, pero que Antonio insistió en profundizar más el entrenamiento, por lo que sugirió “una terapia de inundación” para tener una mejoría en su comportamiento.

Una situación que hizo pensar mucho a la mujer, pero al final aceptó que Maple se sometiera a dicho tratamiento, el cual consistía en llevarlo de campamento de 2 semanas, pero el perrito ya no iba a regresar con su dueña.

Una serpiente mordió a Maple

La madrugada del día de hoy, Adriana recibió una llamada de Valeria Alejandra Juárez Torres, novia de Antonio, quien le avisó que Maple posiblemente recibió una mordida de una serpiente.

“Me dijo que él (Anotnio) iba de camino al veterinario, porque Maple había chillado y creían que lo había mordido una serpiente” apunta la mujer.

Posteriormente siguieron varías llamadas, donde indicaron que en la clínica veterinaria no había el antídoto, por lo que buscarían otra. Adriana solicitó el nombre y la ubicación del lugar pero fue ignorada por Valeria.

Después de horas, Valeria se comunicó para informar que Maple había muerto y que iban a cremar los restos del lomito, situación que no autorizó Adriana Mondragón, pero al final les entregaron una urna con la cenizas de su perrito.

Finalmente, Adriana solicita que se comparta su publicación, que ya tiene más de 14 mil me gusta, para denunciar el abuso de confianza que sufrieron "You Can Dog Training" y así obtener una explicación de lo que pasó con Maple.

