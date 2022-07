Pablo Gómez: "De García Luna tenemos muchas cosas, de Calderón nada"

Ninguna persona expuesta políticamente se “escapa al monitoreo” que los bancos reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó el titular de esa institución, Pablo Gómez Álvarez, al ser cuestionado sobre las cuentas de dinero de Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Luis Videgaray, Felipe Calderón y Genaro García Luna.

Desde Palacio Nacional, al presentar un informe de irregularidades financieras y fiscales que la UIF detectó ligadas al expresidente Peña Nieto, Pablo Gómez fue bombardeado con preguntas de la prensa sobre movimientos vulnerables a lavado de dinero de otros políticos, como Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

“Nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tenemos muchos datos de procedencia del sistema financiero de personas expuestas políticamente, ninguno escapa al monitoreo de los bancos ni de las casas de bolsa ni de las actividades vulnerables. “Nadie, considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no México, en el mundo escapa de estar siendo permanentemente de estar siendo informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo”, dijo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dijo que no puede “discutir si son regulares o irregulares” los movimientos de Moreno Cárdenas porque es información reservada.

Sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, dijo que tienen “mucha información”. Actualmente, el exfuncionario está recluido en una prisión en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico y otros delito.

Golpe histórico al narco: Guardia Nacional y Sedena aseguran cientos de kilos de fentanilo en Sinaloa

Hay mucha información sobre Genaro García Luna.

“Tenemos muchas cosas de García Luna e informamos al gobierno, no solamente en materia penal sino materia civil, cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad”, expuso.

Sin embargo, sobre el expresidente Felipe Calderón expuso que “nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la Fiscalía General de la República, pero no digo que puede o que no puede, porque mis funciones no son discutir estos asuntos, creo que me pueden entender”.

Respecto al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, dijo que la UIF lo está indagando, pero él no lidera las investigaciones para que no se confunda con un tema personal en su contra.

“Cabeza de Vaca es un escándalo, jóvenes. No me pregunten de eso, yo fui presidente de la Sección Instructora no puedo discutir ese caso. Miren, todo lo que hace la UIF en relación con la persona que usted me mencionó lo hacen otros funcionarios, simplemente por un problema de respeto a uno mismo, yo fui presidente de la Sección Instructora de la Cámara que hizo el desafuero, entonces no puedo estar en el Congreso desaforando y luego en la UIF integrando unas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya antes lo vimos en procedimiento interno, yo no entro a eso, mucho menos conversar el asunto”, expuso.

También se preguntó a Pablo Gómez si hay movimientos irregulares de Luis Videgaray, exsecretrario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Peña Nieto, pero no dio respuesta.

"El gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político, la unidad de izquierda, ¡la unidad de izquierda!, la Unidad de Inteligencia Financiera es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter, por no hay una política de persecución justamente políticos", aseguró.

Sigue leyendo:

UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR; abren carpeta contra el expresidente

Federico Arreola: "López Obrador ha sido un político y un gobernante amigo de la comunidad judía"