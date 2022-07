Hoy no circula 8 de julio: ¿Qué vehículos descansan este viernes en la CDMX y Edomex?

El fin de semana está por arrancar, pero el programa Hoy No Circula se mantiene en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México por lo que te decimos los detalles de su implementación para este viernes 8 de julio.

De acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México para este viernes 8 de julio.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, según la CAMe abarca desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 8 de julio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 9 y 0 ó engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 8 de julio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Metrobús incrementa flota en apoyo a cierre de la Línea 1 del Metro

El Sistema Metrobús anunció que reforzará su fuerza operativa en la Línea 4, que va de Buenavista a Alameda Oriente, en apoyo al cierre de la Línea 1 del Metro y satisfacer la demanda de transporte por parte de los usuarios afectados.

Por ello, se van a incorporar 17 unidades a la línea mencionada, y además, se creó una nueva instalación de abordaje, ubicada sobre avenida Hidalgo, a un costado de la Plaza de la Información, en el sentido que lleva al Centro Histórico, con una longitud de 176 metros cuadrados, misma que ofrece exclusivamente el servicio Pantitlán - Alameda Oriente.

