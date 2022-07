Concesionarios y empresarios piden regular grúas piratas en Jalisco

Concesionarios del servicio público de grúas, así como representantes de asociaciones de grúas, piden una vez más que el gobierno de Jalisco regule y saque de circulación “grúas pirata” o vehículos que prestan el servicio sin contar con el permiso o concesión correspondiente porque además de incumplir con las normas generales para su operación, provocan inseguridad a los usuarios, corrupción, competencia desleal, manejo de recursos no comprobables, fomento al comercio informal, robo de autopartes, accesorios o pertenencias del propietario del vehículo, arrastre de vehículos sin justificación legal y sin autorización del propietario.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas), reiteró que no es necesario que se modifique la Ley de Grúas, sino que se verifique su cumplimiento.

“En reiteradas ocasiones lo hemos dicho desde hace ya años, la ley actual es la adecuada para nuestro Estado, lo que no funciona es que los encargados de hacerla cumplir hagan caso omiso o miren hacia otro lado cuando se dan cuenta de las irregularidades de algunas personas, que su único fin es aprovecharse de la ciudadanía”.

Ante las declaraciones que dijo el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, para que desde el Congreso se revise la normativa y se hagan reformas necesarias para evitar que se continúe con los casos que se han denunciado por los ciudadanos, Dueñas afirmó que no es necesario que se modifique la ley actual de Grúas, sino que se verifique su cumplimiento.

“Incluso presentamos un exhorto con ayuda de algunos diputados de la pasada legislatura, para ser exactos el 4 de noviembre de 2020, con la finalidad de hacerle saber al señor Gobernador que las personas que puso al frente de las dependencias que tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento y buenas prácticas de la actividad de grúas les ha quedado muy grande el puesto. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta a quién le toca, ya que en más de una ocasión se han echado la bolita. No obtuvimos respuesta”, señaló.

Añadió que los empresarios de grúas que sí se encuentran trabajando dentro de La Ley y que son los que conocen de primera mano la problemática actual e incluso han propuesto soluciones, están dispuestos al diálogo.

“Que no se equivoque el Gobernador, la proliferación de las llamadas grúas pirata que se dedican a extorsionar a la ciudadanía, ha ocurrido bajo el amparo de malos funcionarios públicos que no aplican la ley, que se hacen de la vista gorda porque reciben un beneficio. No es culpa de la legislación vigente. Una vez más queremos exhortar al Gobierno del Estado y a quien sea responsable de hacerlo, a que apliquen cabalmente el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su capítulo XVIII correspondiente al Servicio de Grúas, que para nosotros en la actualidad es letra muerta por omisión de la misma autoridad”.