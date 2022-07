CDMX anuncia convocatorias para la consulta de los proyectos de los siguientes años

Las Convocatorias para la Consulta de los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General del Ordenamiento Territorial, que definirán a la Ciudad de México para los siguientes años, fueron presentadas.

En un evento celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como histórico este anuncio.

“Decidimos construir este mandato constitucional de poner en marcha el ordenamiento territorial y la consulta pública a partir de un borrador inicial que desarrollamos con distintas organizaciones. Este es el borrador inicial que se pone a consulta, eso no quiere decir que no pueda modificarse, que no haya nuevas ideas generadas desde la sociedad, que deban ser parte de este proceso de planeación participativa para los próximos 20 años de la Ciudad.

“Pero tiene una serie de elementos que fueron mandato de la ciudadanía para que nosotros llegáramos al Gobierno de la Ciudad y esos elementos sustantivos tiene que ver con una concepción de ciudad, donde no queremos que se privaticen los espacios públicos y los servicios públicos, una ciudad donde no queremos que haya expulsión de los más pobres”, afirmó.

El Plan contiene una visión de largo alcance, generacional, como referente de las aspiraciones colectivas para los próximos 20 años. El sentido principal que adquirió la planeación bajo el nuevo orden constitucional es servir de medio para garantizar el derecho a la ciudad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y ambiental, y orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la prosperidad y la funcionalidad de la urbe.

Mientras que el Programa General de Desarrollo Urbano es un instrumento para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que determina la política, la estrategia y las acciones del desarrollo urbano, así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación.

“Ponemos a consulta el ordenamiento territorial en las colonias, en los barrios y los pueblos de la Ciudad, en asambleas públicas, ésa es la esencia de la consulta pública que estamos presentando”, dijo.

La mandataria capitalina reiteró que no se puede olvidar lo que ocurrió en la administración pasada, cuando el Cártel Inmobiliario se adueñó de la capital del país.

“No se nos puede olvidar que cuando nosotros llegamos al Gobierno de la Ciudad, entre otras cosas, lo que encontramos y que había sido la demanda de la ciudadanía y la lucha histórica de la ciudadanía es una Ciudad que se había entregado al Cártel Inmobiliario.

“Es una Ciudad que a partir de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y como concepción se entregó a la corrupción, a la ilegalidad, había desarrollos inmobiliarios que violaba absolutamente todas las normas, construidos en lugares donde no se podía, violando usos de suelo y donde evidentemente había mucha corrupción asociada al crecimiento urbano, eso generó un descontento social enorme”, afirmó.

El director General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, Pablo Tomás Benlliure Bilbao, informó que el Gobierno local, a partir de mañana, convocará mañana a sus habitantes a las consultas indígena y pública de los dos primeros instrumentos del nuevo Sistema de Planeación de la Ciudad: el Plan General de Desarrollo a 20 años y del Programa General del Ordenamiento Territorial a 15 años.

“De estos dos instrumentos se desprenderán el resto de los programas en diferentes escalas y sectores, Alcaldías, colonias, pueblos y barrios, que también deberán ser consultados en procesos participativos con la ciudadanía”, dijo.

La consulta dura seis meses y las etapas son las siguientes: el 8 de julio serán publicadas las convocatorias a las consultas pública e índigena; hasta el 8 de agosto dará difusión de estos instrumentos.

Desde el 9 de agosto y hasta el 20 de octubre se realizarán foros y mesas de análisis y discusión con la participación de representantes de universidades, organizaciones sociales, agrupaciones empresariales, colegios de profesionistas y personalidades, de quienes se recogerán propuestas.

Del 21 de octubre al 12 de noviembre de 2022 se realizarán reuniones en cada una de las colonias, barrios y pueblos, serán mil 814 reuniones vecinales.

Mientras que del 13 de noviembre al 8 de enero se llevará a cabo el proceso de sistematización de las opiniones y propuestas, así como la presentación de los resultados de ambas consultas y la integración final del documento, que será enviado al Congreso local.

Susana Kanahuati, representante de Red Vecinos Unidos, señaló que los vecinos de esta ciudad han padecido y seguimos padeciendo por la construcción de grandes torres de edificios para vivienda no social, oficinas, plazas comerciales, que han sido favorecidas por diversos instrumentos de desarrollo urbano en los últimos años.

“Por ello, la importancia de la consulta del Plan General de Desarrollo y del Programa General del Ordenamiento Territorial estriba en la posibilidad de reformular por completo los instrumentos de desarrollo urbano que han favorecido al sector inmobiliario, como son los polígonos de actuación, las transferencias de potencialidad y los sistemas de actuación por cooperación.

“La ciudad no puede seguir creciendo de esta forma, los servicios se encuentran saturados y el agua ya escasea”, dijo.

Y solicitó al Secretario de Gobierno, Martí Batres solicite al Congreso de la ciudad la ampliación de los términos de consulta para garantizar la legalidad.

En el evento estuvieron miembros del gabinete de la jefa de Gobierno, así como representantes de la sociedad civil.

