Ofrecen cursos gratuitos a jóvenes para conseguir un empleo en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Maritza, de Guadalajara, tenía 29 años cuando un día se enteró de unos cursos gratuitos en línea para aprender programación. No terminó su carrera y contaba con un trabajo que no la satisfacía, así que decidió tomar los cursos intensivos por 12 semanas para ser un desarrollador Java Full Stack, una profesión de alta demanda actualmente.

“Me gustó mucho el curso, mis compañeros y mis instructores me animaban todo el tiempo para terminarlo, sus clases son muy dinámicas y no me cobraron nada. Hay un psicólogo que está apoyándote de tiempo completo. Ahora trabajo en una empresa como programador analista y mi sueldo es suficiente para mi vida diaria”, contó Maritza Álvarez Elizondo, una de los más de seis mil jóvenes beneficiados por Generation México, una organización sin fines de lucro cuya misión es dotar a los jóvenes de habilidades para que puedan encontrar un empleo bien remunerado.