Arquidiócesis de San Luis Potosí rechaza pactar con la delincuencia organizada

Tras expresar que comprende la desesperación del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, por la violencia desbordada que enfrenta en su Diócesis, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera rechazó que para pacificar al país se tenga que pactar con las bandas delincuenciales.

“Creo que nunca se debe pactar con los criminales, son gentes sin honor, si son delincuentes no van a cumplir con los acuerdos, no hay amor a la vida, no hay rectitud de intención entonces ¿Qué dialogas con ellos?”, argumentó.