Sheinbaum de qué habló con García Harfuch tras su atentado

El 26 de junio de 2020, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch sufrió un atentado armado que fue atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El jefe de la policía sobrevivió a 414 disparos que efectuaron al menos 20 sicarios que vaciaron la carga de sus armas contra el vehículo en el que iba el funcionario.

En el ataque murieron una mujer que se encontraba en la zona, así como Édgar González y Rafael Alegría, los escoltas del hijo de la actriz María Sorté y el exsecretario de la Reforma Agraria, Javier García Paniagua. Al líder de los uniformados solamente lo alcanzaron tres balas.

A unas horas de recibir el ataque, García Harfuch envió un mensaje en su cuenta de Twitter para informar lo sucedido a la ciudadanía. totalmente consciente, fue llevado a un hospital donde se recuperó.

El líder de los policías atribuyó este ataque al CJNG.

El mensaje que le dio a Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recuerda este momento como uno de los más difíciles en su gestión. En entrevista con Adriana Delgado para El Heraldo Media Group, aseguró que al enterarse del ataque lo primero que hizo fue llamar al secretario.

"Me informan que había habido un atentado, le llamó por teléfono de inmediato al jefe general de la Policía de Investigación, a la fiscal y a los mandos de policía y pregunto ¿quién está en ese momento?", dijo.

Al final fue un mando de la SSC quien le respondió a la líder de la capital. El único mensaje que tenía para su subalterno es que la dejaran hablar con García Harfuch.

"Yo quería saber si estaba vivo primero que nada", contó.

Ha continuado con su trabajo de manera ininterrumpida

En lo que la morenista llamó un gesto de generosidad, en lugar de preocuparse por su propia salud, el titular de la Secretaría de Seguridad fue pedirle a ella que estuviera alerta.

"Doctora cuídese, estoy bien, cuídese", fue la frase que escuchó a través de la línea telefónica del hombre que acababa de recibir tres disparos.

Cómo ocurrió el ataque contra Omar García Harfuch

Un año de este ataque, el secretario aseguró que ya había tenido amenazas sobre este atentado, por lo que esta acción lo tomó por sorpresa, pero no desprevenido.

La camioneta en la que iba el líder de la policía pasaba por la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue bloqueada por otro automotor con el logo de Grupo Carso. Los criminales habían esperado a Omar García de las 4:00 horas en el lugar, todo quedó registrado en las cámaras del C5.

De este vehículo bajaron los delincuentes.

"Cuando vamos bajando por Paseo de la Reforma se cierra una camioneta de tres y media toneladas, y desde el primer momento supe que era el atentado”, dijo en el XIV congreso de los jóvenes, de la UP en marzo de 2022.

De la vehículo salieron varios sicarios, quienes se acercaron al secretario de Seguridad mientras disparaban, aunque en la escena se encontraron también granadas de fragmentación.

Pese a que dispararon más de 400 veces en contra del funcionario, solamente pudieron impactarlo en tres ocasiones. Ninguno de los tiros fue mortal, pero esto hizo que tuviera que ser trasladado a un hospital. Una mujer que se dirigía a atender un puesto de quesadillas, Édgar González y Rafael Alegría, guardaespaldas del servidor público, murieron por las detonaciones.

Reconoció el valor y entrega de sus escoltas.

Sobre sus escoltas fallecidos en el ataque, dijo en una entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group en junio de 2021 que fueron amigos entrañables, los cuales perdieron la vida mientras hacían un trabajo para el que siempre mostraron euna entrega absoluta.

Durante el ataque, los gatilleros llevaban equipo de bloqueo para señales telefónicas a fin de que ninguno pudiera pedir apoyo de la corporación.

Después del atentado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el papel que realizan la SSC y la FGJ no se detendría, ya que su objetivo es encontrar la paz y la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno no se dejaría intimidar, aunque no se declararía la guerra a nadie.

¿Qué pasó con los sicarios?

A inicio de julio de 2020, el titular de la SSC fue dado de alta del Hospital Médica Sur, lugar al que fue trasladado. A unos días de esto volvió a su trabajo.

La Fiscalía General de Justicia capitalina logró detener a 14 de los 28 implicados en el ataque. Posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El secretario sigue combatiendo a la delincuencia organizada.

Fueron identificados como David "N", Erik "N", Fabián "N", Francisco "N", Jesús "N", Narciso "N", Jonathan "N", José "N", Juan "N", Julio "N", Luis "N", Tomás "N", quienes fueron aprehendidos en el lugar.

Carlos David "N" y José María "N" están dentro de los procesados también, aunque fueron capturados por las autoridades después de que imágenes de C5 permitieran seguirles la huella mientras intentaban huir al Estado de México.

En total se detuvo a 25 personas; sin embargo, 11 fuero vinculados por otros delitos como portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Entre los objetos que se les decomisaron hay chalecos blindados, bombas molotov, cargadores y distintas armas de fuegi.

