Normalista arrollado por autobús en Michoacán, con pocas posibilidades de sobrevivir, afirman compañeros

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” señalaron que Antonio Aguilar Estrada, el alumno que el pasado 24 de julio fue arrollado por un autobús de pasajeros de la empresa “Purhépechas”, continúa grave de salud y el pronóstico de los médicos es que no sobrevivirá a las lesiones.

En conferencia de prensa a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), los jóvenes informaron que este viernes dicha institución llamó a declarar a integrantes de la base estudiantil y a la directiva de la Escuela Normal para que den su versión de lo ocurrido el pasado domingo, cuando los normalistas realizaban un bloqueo y boteo en la carretera Morelia – Pátzcuaro.

Para los jóvenes estudiantes, el llamado de la FGE es “una intimidación para detener las movilizaciones que se han emprendido y que son justas” y así debilitar su movimiento.

Los normalistas señalaron que de no haber una respuesta de “Purhépechas” continuarán con sus manifestaciones (Foto: Especial)

Con el rostro cubierto y sin identificarse, los normalistas revelaron que el estudiante embestido por el chofer del autobús de pasajeros se encuentra grave, en coma, con lesiones y fracturas que comprometen su vida.

“Aún delicado de salud, sigue en coma, la proyección de los doctores es que su situación es complicada, tiene más posibilidades de fallecer debido a un golpe (que sufrió) en la cabeza”, lamentaron.

Los manifestantes afirmaron que la empresa “Purhépechas” no se ha hecho responsable de los gastos médicos, pues argumenta que el joven lesionado no era pasajero de la unidad y por ende, no contaba con el seguro que ofrece la compañía durante el traslado.

Los normalistas de la localidad de Tiripetío, sede de la Escuela Normal Rural, señalaron que de no haber una respuesta de “Purhépechas” continuarán con sus manifestaciones y la retención de unidades de esa empresa, las cuales se encuentran resguardadas al interior del plantel.

Sigue leyendo:

Normalistas desquician Michoacán con varios bloqueos

Normalistas exigen que empresa de autobuses cubra gastos médicos de alumno arrollado