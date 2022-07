Claudia Sheinbaum: "Estoy lista para 2024"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está lista para 2024, año de elecciones presidenciales, no obstante, exhorta y desea que impere la unidad en el interior de Morena, sea quien sea el o la elegida para abanderar la contienda, y así continuar con la Cuarta Transformación.

“Preparada estoy, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento; no se puede abandonar la responsabilidad principal, aunque creo que las mujeres estamos preparadas para asumir altas responsabilidades”, afirmó en entrevista con Adriana Delgado, para El Heraldo TV.

Subrayó que se ve compitiendo contra la oposición, sin divisiones en el interior de su partido.

“Nuestro movimiento tiene que salir unido, no dividido, y estoy segura que así va a ser. Esto depende de la convicción, y nosotros la tenemos en la democracia. Habrá unidad, estoy segura, y nuestro movimiento va a ganar en 2024, pues esto no tiene vuelta atrás, el pueblo en México despertó en 2018 y cada día despierta más”, afirmó.

Sobre el proyecto de la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina aseveró que habrá continuidad después de 2024, pues no se puede volver a los vicios del pasado.

“No podemos regresar a los gobiernos de la corrupción, que representan a unos cuantos y olvidan a las mayorías; no podemos regresar a enfrentar la violencia con más violencia; no podemos regresar a los gobiernos que olvidan al pueblo de México, a los del neoliberalismo que hicieron de la educación y de la salud un privilegio; esos que hicieron de los grandes derechos un privilegio, no podemos regresar al país de la antidemocracia y de los fraudes electorales”, aseguró.