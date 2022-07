Jalisco no recibirá médicos cubanos, aseguran autoridades

En Jalisco no se tiene apertura para recibir médicos cubanos, señaló el titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren. "Absolutamente no, absolutamente nada, no tenemos información, ni tenemos apertura en ese sentido".

Los primeros 60 médicos procedentes de Cuba llegaron al país, como parte del acuerdo firmado por el gobierno mexicano con el gobierno cubano el pasado mes de mayo. Este grupo estará trabajando en Nayarit, y pese a la cercanía con Jalisco, el titular de Salud enfatizó que no se requerirán ni hay apertura para que trabajen en la entidad.

Además, se confirmó que al cierre del 2022 se estará basificando a mil 200 médicos que actualmente ya trabajan en los centros de salud y hospitales.

Así lo informó el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, en el marco de la entrega de certificados en hospitales y centros de salud, que ahora alcanzan ya el 82 por ciento de la totalidad en el Estado, que contrasta con el 14 por ciento que había al iniciar la administración.

"Estamos muy avanzados y a unos días de poder entregar, por ejemplo, la siguiente etapa del programa de basificación del personal médico, alrededor de mil 200 personas, mujeres y hombres que van a tener un reconocimiento por su trabajo, su labor y su antigüedad y que van a tener un trato justo en materia laboral".

Jalisco no recibirá a médicos cubanos, aseguran sus autoridades

FOTO: Mayeli Mariscal

Las acreditaciones se entregaron principalmente a centros del interior del Estado y fueron un total 120 acreditaciones nuevas y 14 re acreditaciones. Al corte del 2021 se tenían acreditadas 362 unidades de salud, para el 2022 se encuentran en proceso de acreditación 143 unidades.

La acreditación es el Proceso de evaluación externa para determinar cumplimiento de criterios de capacidad, seguridad y calidad necesarios para proporcionar servicios de salud y tiene como principal objetivo la mejora de la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Finalmente, se comprometió a que al cierre del 2022, se concretará el expediente clínico electrónico que ayudará a simplificar la atención médica en los jaliscienses y pacientes, con una cobertura general.

