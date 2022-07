AMLO: “Qué ganas tienen de parar el Tren Maya, y van a terminar subiéndose”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los opositores a su gobierno buscan a través de amparos parar la construcción y operación del Tren Maya.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que para las pruebas de operación del Tren Maya se tiene el tiempo medido, a diferencia de otros proyectos prioritarios que tienen dos años por delante.

"Por ejemplo, del Aeropuerto (Felipe Ángeles) tenemos dos años por delante, la refinería (Dos Bocas) dos años, creó el Tren estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo, van a faltar creo que siete meses para terminar", acotó el presidente.

Y agregó: "Entonces ya tenemos el tiempo medido, por eso la desesperación de frenarnos, son traviesos, nada más que no pueden porque no actúan de buena fe, y repito solo buenos podemos ser felices, entonces todo el que es perverso, el que no actúa con honestidad, que tiene malas entrañas, no sale adelante.

Todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más los del Tren Maya porque tendríamos menos tiempo para la operación", explicó.

López Obrador señaló que los amparos no tienen efecto para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya porque es una obra de seguridad nacional.

"Sí ya el tramo este (5) es de seguridad nacional no tiene ningún efecto, y la verdad que ganas tiene de parar el Tren, y van a terminar subiendo hasta el Tren", precisó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO homenajea a Cuba: "El pueblo cubano lo ama y lo respeta", le dice Amaury Pérez en concierto en la "mañanera"

Inflación en energéticos es más baja en México que en EU y en el mundo, asegura AMLO

RMG