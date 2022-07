"Si no dejas de bailar así, te vamos a sacar": actriz de "El Señor de los Cielos" denuncia agresión homofóbica en un bar

La actriz Liliana Durazo denunció mediante sus redes sociales la violencia ejercida por parte del personal de seguridad de un bar de Lomas Verdes, contra ella y un amigo suyo, integrante de la comunidad LGBTTTIQ, luego que frecuentaran un establecimiento de la cadena Barezzito esta semana.

La también directora y productora compartió en su cuenta de Instagram un video en donde describió el shock emocional que ha vivido tras padecer aquel episodio en el que tanto ella como su acompañante fueron agredidos por elementos de seguridad del lugar, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México:

"Pensé mucho en hacer este video porque viví un choque emocional muy grande a partir de esa situación de la cual soy víctima. Estas empresas, llamada Barezzito Lomas Verdes, se hacen pasar como lugares agradables, lugares solidarios con la comunidad LGBT, con los sectores más vulnerables de esta sociedad y no es cierto, se venden mediante un márketing luminoso, que te antoja ir al lugar a pasártela bien, pero no sé por qué hacen eso porque están mintiendo", narró la actriz al inicio del clip.

"Solo hay corrupción y violencia en esos lugares", denunció

Liliana Durazo aseguró en su video que esos espacios, presuntamente destinados a la diversión, están impregnados de violencia y corrupción: "Lo único que se vive al interior de esos lugares es corrupción y violencia. El pasado tres de julio me encontraba yo en Barezzito Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez, mi novio cantó esa noche ahí, un amigo nos acompañó, mi amigo pertenece a la comunidad LGBT," explicó la actriz en la grabación.

"Bailamos, decidimos tomar algunas cervezas, al parecer a los guardias de seguridad no les gustó mucho como bailábamos; se acerca a mi amigo y le dicen que si no deja de bailar así, lo van a sacar. Después mi novio baja del escenario y mi amigo va a la barra a revisar su recibo para pagarlo, paga, volteo y lo tienen entre varios guardias de seguridad; lo golpean, le dieron un cabezazo en la cara, le abrieron la boca", relató.

Liliana Durazo denunció en redes sociales las agresiones sufridas en el bar. FOTO: Especial

Fue en ese momento en que ella decidió correr hacia donde se encontraba su amigo y lo abrazó para evitar que no lo siguieran golpeando, sin embargo, el mismo guardia de seguridad que lo agredía, también la golpeó en la cara y le desvió la nariz. En el clip se pueden observar algunas fotografías de las lesiones causadas por los elementos de seguridad.

La actriz compartió una fotografía del presunto agresor. FOTO: Especial

"Anexo estas fotos, una persona por detrás me agarran los brazos, me llenan de hematomas, me golpean la espalda; mi novio logra agarrarme y sacarme de esa bola. A mi amigo lo sacan arrastrando y lo siguen golpeando fuera del lugar, nos corren violentamente y pedimos un Uber de regreso".

Declaró que la golpearon en el rostro y le desviaron la nariz. FOTO: Especial

Liliana Durazo relató que la terrible experiencia que vivieron ella y sus acompañantes ocurrió en el Barezzito de Lomas Verdes alrededor de las tres de la mañana de aquel 3 de julio. "Siento que a partir de ese día, algo cambió en mí, he tenido un choque emocional grande, mi cuerpo no acciona como dede ser, perdí días de trabajo y llamados. Hablo por mí y hablo por esta comunidad vulnerable que somos y por la violencia contra la comunidad LGBT, por la violencia contra la mujer. Estamos cansados y hartos", explicó la actriz.

Además le provocaron hematomas en los brazos. FOTO: Especial

Finalmente Durazo exigió a la Fiscalía regional de Naucalpan "que se haga cargo de estos hechos, se haga responsable de estas personas que dicen ser empleados de seguridad. Yo ya levanté mi denuncia y mi abogado Gabriel Muñiz está asesorándome, así que exijo a las autoridades que se hagan responsables", concluyó. Para ver el video da click en este enlace.

