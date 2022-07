Indira Vizcaíno revierte ajuste de su salario y de su gabinete

La gobernadora Indira Vizcaíno anunció que, tras escuchar a la gente, tomó la decisión de revertir el ajuste salarial que se había realizado al gabinete estatal siguiendo criterios técnicos.

A través de un mensaje en sus redes sociales la mandataria informó que los recursos que se destinaría a ese ajuste serán canalizados a incrementar los salarios de las y los policías estatales; asimismo, dijo que, en lo personal, regresará la diferencia de las quincenas pagadas con aumento.

“Puede parecer extraño en un gobernante aceptar un error, hoy quiero hacerlo con ustedes: primero, porque no me asumo una política tradicional, y porque tengo clara la importancia de mandar escuchando y obedeciendo al pueblo”, señaló.

En su mensaje aceptó que la decisión de aumentarse el sueldo fue un error, aunque dijo que puede parecer extraño que un gobernante lo haga.

"Primero porque no me asumo una política tradicional y tengo clara la importancia de mandar escuchando y obedeciendo al pueblo. Si acaso, encuentro una explicación: Tengo por política confiar en el criterio de las y los responsables de las distintas áreas del gobierno. Sin embargo, la visión con la que las áreas de finanzas realizaron los incrementos salariales fueron de carácter administrativo y técnico, y ahí pueden tener sustento; pero no fueron realizadas con una perspectiva humana, sensible y acorde al movimiento del que venimos y al que pertenecemos", reconoció.