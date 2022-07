AMLO: "Por los valores México no está convertido en un infierno"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México "no está convertido en un infierno" porque existen valores en las familias.

“Hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, claro que no, saben porqué nos salvamos y no está México convertido en un infierno, precisamente por los valores culturales, por la herencia que nos dejaron las grandes civilizaciones, por los valores que hay en nuestros pueblos y familias, no pudieron destruirlo", afirmó.