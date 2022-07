“No hay ninguna violación al T-MEC": AMLO anuncia que México responderá a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política energética que emprendió su gobierno no está violando el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que dijo “no hay ningún problema de nada” en que Estados Unidos pida cuentas ante un mecanismo internacional; adelantó que ya alistan la respuesta.

En su conferencia Mañanera en Palacio Nacional, este miércoles acusó que son la empresa española Iberdrola y empresarios en México los que están promoviendo que EU recurra a la resolución de disputas del T-MEC por considerar que la políticas energéticas en México son discriminatorias, violan el T-MEC, y privilegiar a CFE y Pemex.

“Vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad, con las leyes.

Les molestó muchísimo la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el poder judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto, y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal”, dijo.

-¿Hay que necesitar el T-MEC para evitar que se hable de violaciones? -se le preguntó al mandatario.

“No, no, no, está muy bien, si se necesitara… Ahora que empezaron con esto le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade, que fue el que nos representó en la negociación, y ahí tengo la respuesta, no hay ninguna violación al tratado", contestó.

Sobre la carta que AMLO enviaría a Biden

También destacó que si Estados Unidos apoya prácticas como el autoabasto de energía eléctrica en México, él enviará una carta a su par de Estados Unidos, Joe Biden.

“Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. Claro, en el caso de que fuese así, claro que lo haríamos, le mandaría yo una carta al presidente Biden, claro, decir ‘oiga, ¿usted está de acuerdo que pague más por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo?, ¿eso es lo que ustedes están defendiendo?’, claro que ni está pensando el presidente Biden en eso.

“Esto es un asunto de estos intereses ultra conservadores, acostumbrados a saquear, a robar, esto es hechura del presidente de consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear que eran los dueños, o se sentían los dueños del país, pero eso ya cambió”, dijo.

RMG