Hoy no circula 21 de julio: Qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Para este jueves 21 de julio, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué autos no circulan este jueves 21 de julio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 21 de julio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Anuncian licitación para la Línea 3 del Cablebús

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la licitación pública internacional del Cablebús Línea 3, que busca conectar las tres secciones del Bosque de Chapultepec.

Consiste en un trazo de 5.42 kilómetros con seis estaciones: Los Pinos, Panteón Dolores, CECYT 4-Lienzo Charro, Parque Cri-Cri, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga.

