Diputados federales lamentan situación de violencia contra legisladoras del PRI

Ante amenazas de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en contra de mujeres priistas, diputados federales repudiaron la situación que se vive en el enfrentamiento político en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien no quiso señalar directamente a la mandataria estatal, indicó que es censurable agredir a las mujeres.

“Miren ese ya es un tema más político, de diferencias, ahí yo no quisiera intervenir. Cualquier hecho que agreda o lastime la dignidad de las personas, pero especialmente de las mujeres es censurable, venga de donde venga”, afirmó.

En tanto, la legisladora de Acción Nacional, Teresa Castell calificó de “vergonzosa”, la forma en que maneja Sansores SanRoman la información, violentando el debido proceso con fines políticos y pisoteando los derechos humanos de todos los mexicanos.

“Lo que estamos viendo es cómo se está desmoronando nuestro país en temas de derechos humanos y hoy me parece vergonzoso que lo haga esta persona, llamarle política o llamarle compañera, no tiene ni siquiera ese grado la señora, lo que está haciendo es muy denigrante, no solamente por el hecho como lo hace sino por el tinte político y la intención”, comentó.