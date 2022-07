"¿De dónde sacan que me ordenan?": AMLO desmiente que Joe Biden le exigiera mil 500 mdd por la frontera

En la Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que en la reunión que sostuvo en Washington la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario le haya exigido la inversión de mil 500 millones de dólares para modernizar la infraestructura en la frontera entre ambos países.

Fue durante la sección Quién es quién en las mentiras a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, donde la funcionaria expuso los señalamientos en contra del presidente López Obrador y su supuesta verdad detrás de la quinta visita de estado que hizo a la Unión Americana.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal aclaró que los mil 500 millones de dólares provienen de fideicomisos de aduanas, que desde el año pasado definen en su administración para invertir en fortalecer las aduanas mexicanas como el caso de Nogales, Sonora.

“Lo estamos definiendo desde el año pasado, son fideicomisos de aduanas. Encontramos esos fideicomisos de aduanas en 30 mil millones (pesos) y ya tiene ese fideicomiso más de 100 mil millones de pesos.

Decidimos en el gobierno invertir parte de ese dinero para fortalecer las aduanas, tanto los puertos como las aduanas terrestres en la frontera. Bueno hice una gira, estuve en Sonora, en Nogales, porque queremos construir un libramiento para que el ferrocarril no siga partiendo la ciudad de Nogales”, mencionó el mandatario.

AMLO desmiente que Kamala Harris ayudó al arresto de Caro Quintero

López Obrador agregó que con los fondos del fideicomiso además de construir el libramiento, se edificará otra aduana. “Se va a construir otra aduana. Estamos hablando con las autoridades de Arizona para que también muevan la aduana para liberar la ciudad de nogal y podamos remodelar su centro. Es un proyecto a cargo de la Sedena”.

Asimismo el mandatario federal aclaró los rumores sobre que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio "pistas" para que la Secretaría de Marina pudiera localizar y arrestar a uno de los ex líderes del desaparecido Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

En ese sentido, López Obrador ironizó sobre los tres puntos principales que presuntamente fue a atender en su visita a Estados Unidos. “Primero: ¡que pagues los mil 500 millones de dólares!… Segundo Caro Quintero… Tercero que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieron a la llamada Cumbre de las Américas, otros países, por haber sido insubordinados”.

Al respecto aseguró: “El presidente Biden es una persona decente, respetuosa. ¿De dónde sacan que me ordenan? No, son personas con mucha civilidad, con mucho respeto, no solo es el respeto al presidente de México, es el respeto a nuestro pueblo”, acotó Andrés Manuel López.

SIGUE LEYENDO:

"Ando a salto de mata": periodista rompe en llanto en la "Mañanera" y denuncia amenazas del CJNG

Sedena destaca detención en solo un mes de Caro Quintero, cómplices del "Chueco" y de miembros de cárteles

RMG