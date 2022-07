Ricardo Mejía Berdeja lleva la ventaja en Coahuila; le tienen miedo en el PRI, asegura Federico Arreola

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para El Heraldo Media Group, el periodista Federico Arreola comentó que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, ha sido una persona muy leal al movimiento de López Obrador y un buen funcionario público, "cumplió un papel excelente en el poder legislativo".

"Su trabajo político lo está haciendo bien, suena para ser el candidato de Morena, le tienen miedo en el PRI porque parece haber un proyecto priista, patrocinado por el PRI, para que el candidato de Morena sea el expanista Luis Fernando Salazar, o el morenista Armando.Guadiana", señaló.

El periodista añadió que Mejía Berdeja lleva la ventaja en Coahuila.

Arreola dijo que Mejía Berdeja ha sido leal a la 4T. Foto: Especial

Agregó que en el PRI no quieren a Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila y, aunque no ha entregado al Estado de México no la tiene fácil.

"Es muy difícil que Morena lo deje ir, son fuertes las aspirantes priistas, podrían ganar, pero parece más fuerte Morena".

Arreola señaló que la alianza Va por México está en riesgo por el desprestigio de Alejandro Moreno.

"(Perder las elecciones del Estado de México) significaría la desaparición del PRI", aseguró.

Finalmente, destacó que el PAN no puede aliarse con el PRI ante ese escenario.

