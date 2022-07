Quinta Ola de Covid-19 en México: Ssa registra 34,095 nuevos contagios en las últimas 24 horas

La tasa de incidencia de casos acumulados de 4,986.5 por cada 100,000 habitantes. La tasa de incidencia se ajusta a la proyección de la población a mediados del periodo 2022.

La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (52.8%). La mediana de edad en general es de 38 años.

Casos confirmados acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país.

Distribución de los casos estimados por los grupos de edad seleccionados y semanas epidemiológicas del 2020, 2021 y 2022, observando que, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.

Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 213,611 casos activos con una tasa de incidencia de 164.2 por 100 mil habitantes (Del 06 al 19 de julio del 2022).

Más de 3 millones de niñas y niños de cinco a 11 años han recibido primera dosis de vacuna contra COVID-19

La Secretaría de Salud informa que, hasta esta fecha, se han aplicado tres millones 099 mil 105 dosis contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech a niñas y niños de entre cinco y 11 años, lo que representa un avance de 20 por ciento con respecto al total de quienes se encuentran en este rango de edad, que asciende a 15 millones 424 mil 170.

Asimismo, la cobertura en mayores de 18 años es de 91 por ciento, que equivale a 81 millones 181 mil 606 personas con al menos una dosis; mientras que, en el grupo poblacional de 12 a 17 años, el avance es de 60 por ciento, con ocho millones 053 mil 107 adolescentes.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro para vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes mayores de 12 años y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o aún no reciben refuerzo.

