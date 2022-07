Madre de Karla Pontigo pide justicia por su feminicidio

El 29 de octubre próximo se cumplen diez años de la muerte de Karla Pontigo en el “Play Club” donde trabajaba como animadora, que por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su investigación fue reclasificada como feminicidio y atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que su madre, Esperanza Luccioto confía en que está cerca llegar a la verdad y aplicar justicia.

“Aquí no voy a parar, no por los diez años sino lo que sean necesarios y que Dios me preste vida para seguir con esto, espero que pronto haya justicia ahora que se fue a la federal espero que pronto tengamos buenas noticias”. indicó al término de una reunión a puerta cerrada con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí.