Hoy no circula 20 de julio: Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 20 de julio, el programa Hoy No Circula, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará sin variantes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, según la CAMe abarca desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 20 de junio?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 20 de julio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Estos son los pasos para obtener tu licencia para conducir motocicleta

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México existen dos tipos de licencias para estos vehículos:

Licencia Tipo A1 .- Solo te servirá para manejar motocicleta. Costo: 473 pesos.

.- Solo te servirá para manejar motocicleta. Costo: 473 pesos. Licencia Tipo A2. - Además de conducir una motocicleta, también podrás manejar un auto particular. Costo: 945 pesos.

- Además de conducir una motocicleta, también podrás manejar un auto particular. Costo: 945 pesos. Ambos documentos tendrán una vigencia de 3 años cada uno

Para obtener cualquiera de estas licencias es necesario contar con una Certificación avalada por CONOCER, en el Estándar de Competencias en conducción del vehículo motocicleta para su uso en la vialidad. Ingresa aquí y elige el Centro Certificador de tu interés con base en costo, disponibilidad y tipo de documento que emiten aprobado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Sigue leyendo:

Nuevos trenes para la Línea 1 ahorrarán 20% de energía, asegura director del Metro CDMX