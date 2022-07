Adán Augusto López asegura de ganar la nominación de Morena irá de la mano con otros aspirantes

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que está de la "fregada" echar por la borda la transformación del país por ambiciones personales, y que si gana la nominación de Morena a la presidencia de la República sabrá hacer equipo con los otros aspirantes del partido.

En Aguascalientes durante los "Diálogos sobre la Reforma Electoral", el responsable de la política interior, consideró que para garantizar la continuidad de Morena en la presidencia de la República se necesita de un esfuerzo colectivo y no de un nombre o una aspiración personal.

"Si me llaman y me dicen que me toca ir al frente, vamos a ir, pero voy a ir con mis otros compañeros, porque solito no vamos a llegar a ningún lado, como también ellos saben que cuentan conmigo, todos contamos, eso es importante ir juntos, y está de la fregada que por ambiciones personales echemos por la borda la transformación del país', aseguró.