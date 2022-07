No es una coincidencia la detención de Caro Quintero tras la visita de AMLO a EU, afirman expertos

Rafael Caro Quintero fue detenido este viernes 13 de julio. De acuerdo con una búsqueda que El Heraldo Digital hizo en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el hecho ocurrió a las 12:50 horas, aunque no se ha dado a conocer si fue en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, como trascendió en medios.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Jorge Fernández Menéndez, periodista, analista político y temas de seguridad, señalan que la detención del capo no es una coincidencia luego de que hace tan solo unos días el mandatario mexicano concluyera su gira de trabajo en Estados Unidos.

Gerardo Rodríguez, columnista de esta casa editorial, aseveró rotundamente que la DEA no perdona los hechos relacionados al agente Kiki Camarena.

“Por supuesto que no hay coincidencias, la relación entre los dos países es muy compleja, pero si algo quieren los embajadores de Estados Unidos en la Ciudad de México es la agenda del departamento de justicia y de la DEA para la aprensión de los mexicanos que están en las listas de los más buscados en el mundo, por narcotráfico, terrorismo, lo que quieras… Caro Quintero estaba en la lista de los más buscados, ofrecían por él una recompensa de 5 mdd. La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) no perdona, y la DEA no perdona que Caro Quintero haya estado involucrado en la detención, tortura y la muerte de uno de sus agentes en cubierto”.

Mientras que Menendez, rememoró que durante los gobiernos de Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, la Marina tenía un grupo de élite que se encargaba de intercambio de información y de operativos de detención impotentes, esto siendo relevante ya que fue este grupo de seguridad quien detuvo al narcotraficante.

“No sé si es un compromiso, pero recordemos que también el último día de gobierno de Obama, Peña Nieto extraditó a los Estados Unidos al ‘Chapo’ Guzman, son gestos políticos. No sé si Biden y López Obrador hablaron de este tema, yo me imagino que no pero estoy seguro de que en algunas áreas del gobierno mexicano se habló, pero hay otra coincidencia importante, la detención fue realizada por la Marina. Durante el gobierno de Calderon y Peña Nieto, el intercambio de información de las agencias de seguridad estadounidenses se realizó particularmente con la Marina. No deja de ser significativo”.